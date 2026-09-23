Трое детей погибли в пожаре на территории Дагестана

В результате пожара в жилом доме на территории села Инчхе Каякентского района погибли трое детей. Об этом сообщил врио главы Республики Дагестан Федор Щукин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким малышей. Это невосполнимая утрата и огромное горе для всей нашей республики. Вся необходимая помощь и поддержка семье будут оказаны», — заявил Федор Щукин.

Он также напомнил жителям региона, что нельзя оставлять малолетних детей дома одних ни при каких обстоятельствах. Спички и зажигалки необходимо держать в недоступных местах, а также следить за исправностью электроприборов и газового оборудования.

По данным прокуратуры региона, организована проверка. Отмечается, что погибли дети 2019, 2022 и 2024 годов рождения. На место происшествия выехал прокурор Каякентского района. На контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Алина Зорина