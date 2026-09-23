На Ставрополье проверяют отравление годовалого ребенка в Георгиевском округе

Георгиевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту отравления годовалого мальчика из станицы Лысогорской. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По предварительным данным, 12 сентября 2026 года ребенок был доставлен в больницу Георгиевска с признаками токсического отравления.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят причины и обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальных действий находятся на контроле прокуратуры.

Алина Зорина