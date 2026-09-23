В Удмуртии впервые пересадили почку пациенту с сахарным диабетом

Специалисты Первой республиканской клинической больницы впервые в Удмуртии провели трансплантацию почки пациенту с сахарным диабетом второго типа. Об этом сообщили в региональном минздраве. Больной в течение нескольких лет страдал хронической болезнью почек, а с конца 2025 года находился на диализе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Главная особенность этой операции в том, что у пациента есть сопутствующий диагноз — сахарный диабет. Ранее в Удмуртии таким пациентам почку не пересаживали. Это первый подобный опыт для республики, и он требует от хирургов и анестезиологов особого подхода, так как диабет серьезно усложняет и саму операцию, и послеоперационный период»,— рассказал руководитель службы анестезиологии и реаниматологии Первой республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.

Раннее, «Ъ-Удмуртия» сообщал, что врачи РКБ №1 в Удмуртии впервые провели пересадку печени по программе трансплантации. Как сообщили в минздраве республики, первым пациентом стал мужчина с циррозом печени.

Более года назад в Удмуртии начали проводить операции по пересадке почки. И. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сказал, что за девять месяцев было проведено 12 таких медицинских вмешательств.