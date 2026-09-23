В Предгорном округе Ставрополья собрали более 60 тонн тыквы и 4 тонны арбузов
В Предгорном округе Ставропольского края завершили уборочную кампанию бахчевых культур. По итогам сезона хозяйства собрали более 4 т арбузов и более 60 т тыквы. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ
По данным властей, заметный рост показало арбузное направление. В станице Боргустанской фермеры «закрепили» производство культуры: в прошлом году хозяйства собрали пробную партию.
Валовый сбор тыквы превысил прошлогодний уровень втрое и составил более 60 т. Лучшие результаты зафиксированы в поселке Санамер, где своевременные дожди обеспечили получение крупных и качественных плодов.
«Помимо бахчевых, фермеры развивают производство картофеля, свеклы, моркови и других овощей, что укрепляет продовольственную безопасность округа и региона в целом», — приводят в сообщении слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.