В Предгорном округе Ставрополья собрали более 60 тонн тыквы и 4 тонны арбузов

В Предгорном округе Ставропольского края завершили уборочную кампанию бахчевых культур. По итогам сезона хозяйства собрали более 4 т арбузов и более 60 т тыквы. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

По данным властей, заметный рост показало арбузное направление. В станице Боргустанской фермеры «закрепили» производство культуры: в прошлом году хозяйства собрали пробную партию.

Валовый сбор тыквы превысил прошлогодний уровень втрое и составил более 60 т. Лучшие результаты зафиксированы в поселке Санамер, где своевременные дожди обеспечили получение крупных и качественных плодов.

«Помимо бахчевых, фермеры развивают производство картофеля, свеклы, моркови и других овощей, что укрепляет продовольственную безопасность округа и региона в целом», — приводят в сообщении слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.

Константин Соловьев