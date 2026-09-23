Олег Худяков сменил Владимира Понькина в Нижегородской филармонии

Владимир Понькин, отметивший 22 сентября 75-летие, покинул должность главного дирижера Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Вместо него назначен 32-летний уроженец Сарова Олег Худяков, сообщили в региональном министерстве культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый дирижер симфонического оркестра Нижегородской филармонии Олег Худяков

Фото: Нижегородская филармония Новый дирижер симфонического оркестра Нижегородской филармонии Олег Худяков

Фото: Нижегородская филармония

Как отметили в ведомстве, еще в юности Олег Худяков принимал участие в фестивале «Новые имена» Нижегородской филармонии, становился его лауреатом и получил стипендию одноименного благотворительного фонда.

Олег Худяков родился в ЗАТО Саров в 1994 году. С шести лет учился игре на фортепиано в школе искусств. В 2008 году поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (МГК), в 2022 году — на факультет оперно-симфонического дирижирования МГК. Является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Как писал «Ъ-Приволжье», народный артист России, профессор Московской консерватории Владимир Понькин был главным дирижером Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии с июня 2023 года.

Галина Шамберина