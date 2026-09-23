Три маршрутки перестали работать в Челябинской агломерации

Два городских и один межмуниципальный маршрут больше не будут работать в Челябинске. Из-за этого некоторые другие маршруты будут усилены, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Маршрут №75 ЧКПЗ — Бейвеля перестали обслуживать после истечения срока действия свидетельства. Горожане могут воспользоваться альтернативой: автобусами №22, №74, №81, №483 либо троллейбусом №17, который продлен и усилен с 30 августа. В конце ноября на маршруте №81 запланированы обновление и увеличение количества автобусов.

По той же причине перестанет ездить маршрутное такси №86 Чурилово — Профессора Благих. Альтернатива для жителей микрорайона Чурилово — автобусы №2, №34, №47, №76. В конце ноября на маршруте №47 запланированы обновление и увеличение количества автобусов. Для поездок между Тракторозаводским районом и Северо-Западом можно воспользоваться автобусом №8.

Досрочно прекратил работу маршрут №478 Тугайкуль — Челябинск по заявлению перевозчика. Заявок от других перевозчиков после объявления аукциона не поступило. Альтернативные маршруты для поездок между Копейском и Челябинском: автобус №21а с пересадкой на автобусы №123, №125; для поездок далее по Челябинску — трамваи №7, №15, №18, №22, автобус №18.

Виталина Ярховска