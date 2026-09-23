В Новороссийске 29 сентября введут подачу холодной воды по графику

В связи с плановыми работами по устранению утечки на водоводе на ул. Магистральной в Новороссийске 29 сентября холодную воду будут подавать по графику. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из-за снижения подачи воды до 1,5 тыс. куб. м/ч потребители, относящиеся к зонам водоснабжения №4, №4А, №5, №16, №17, №18, №19, №20, №25 и №26, будут получать ее утром с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 до 20:00.

В течение дня подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей.

Наталья Белоштейн