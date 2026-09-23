С «Распределенной генерации-Шахты» взыскали 77,7 млн рублей долгов за газ

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Распределенная генерация-Шахты» (РГШ) в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 77,7 млн рублей за газ, поставленный в январе—феврале 2026 года. Из них 76 млн рублей составил основной долг, 1,69 млн рублей — неустойка. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Должник признал задолженность, но ссылался на несвоевременное бюджетное финансирование и отсутствие субсидии. Суд эти доводы отклонил.

Спор возник из договора поставки газа, заключенного сторонами в сентябре 2025 года и рассчитанного на 2026–2028 годы. В январе и феврале 2026 года «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» поставил РГШ 6 млн кубометров газа стоимостью 76 млн рублей. В установленный срок компания за ресурс не рассчиталась.

После безрезультатных претензий поставщик обратился в суд, потребовав взыскать долг и 1,7 млн рублей пени. В ходе процесса РГШ признала требования в части основного долга. Суд принял признание и взыскал 76 млн рублей.

Расчет неустойки суд также признал верным. При этом РГШ просила освободить ее от ответственности или уменьшить размер пени, ссылаясь на несвоевременное бюджетное финансирование и отсутствие предусмотренной субсидии.

Суд указал, что отсутствие бюджетного финансирования само по себе не освобождает компанию от исполнения гражданско-правовых обязательств. Также суд не нашел оснований для снижения неустойки: ответчик не доказал ее несоразмерность последствиям нарушения.

В итоге с РГШ взыскано 77,7 млн рублей, а также 272,2 тыс. рублей госпошлины. При этом «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» получит из федерального бюджета 591,3 тыс. рублей ранее уплаченной госпошлины — в связи с признанием ответчиком части требований до принятия решения.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Распределенная генерация-Шахты» зарегистрировано 30 марта 2021 года в Ростове-на-Дону. Организация занимается производством и поставкой теплоэнергии котельным. Учредитель — Галина Недорезова. Уставный капитал 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн