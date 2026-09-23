Кассация подтвердила взыскание ущерба с экс-атамана Тихорецкого казачьего общества

Кассационный суд в Краснодаре рассмотрел дело о возмещении ущерба, причиненного бывшим атаманом Тихорецкого районного казачьего общества. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, бывший руководитель казачьего общества без согласования передал коммерческой организации арендованные земли сельхозназначения. Экспертиза квалифицировала заключенный договор как субаренду. Коммерческая организация, используя переданные угодья, получила почти 9 млн руб. выручки, тогда как казачье общество — около 1 млн руб. В отношении атамана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), однако дело прекратили в связи с истечением срока давности. Казачье общество обратилось в суд с гражданским иском, потребовав взыскать с бывшего руководителя около 8 млн руб. ущерба.

Тихорецкий городской суд удовлетворил требования истца, Краснодарский краевой суд оставил это решение в силе. Кассационная инстанция судебные акты не изменила, указав, что прекращение уголовного преследования по нереабилитирующему основанию не освобождает от обязанности возместить ущерб, а срок исковой давности не пропущен.

Константин Соловьев