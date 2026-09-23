Суд в Ростове отказал во взыскании 27 млн рублей с «Ростфармснаб-Дешевой аптеки»

Арбитражный суд Ростовской области отказал Межрайонной инспекции ФНС №24 по Ростовской области во взыскании с ООО «Ростфармснаб-Дешевая аптека» 27 млн рублей пеней. Суд пришел к выводу, что налоговая инспекция пропустила установленные законом сроки для принудительного взыскания задолженности и не заявила ходатайство об их восстановлении. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Спор возник после выездной налоговой проверки «Ростфармснаб-Дешевой аптеки» за 2018-2020 годы. По ее итогам, МИФНС №24 в марте 2023 года вынесла решение о привлечении компании к налоговой ответственности. Обществу были доначислены 201,3 млн руб. налогов и 2,9 млн руб. штрафа.

Компания обжаловала решение налоговой службы, однако последовательно проиграла спор в трех инстанциях. Арбитражный суд Ростовской области в мае 2024 года отказал обществу в удовлетворении заявления, в июле того же года это решение оставил в силе Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, а в ноябре — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. В январе 2025 года Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.

После вступления решения налогового органа в силу компания погасила доначисленные налоги и штраф: основной платеж в размере 204,2 млн руб. был перечислен 19 июля 2023 года. В дальнейшем налоговая инспекция перерасчитала пени с учетом дифференцированной ставки. По состоянию на 23 декабря 2024 года, их размер составил 27 млн руб.

В феврале 2025 года налоговая направила компании требование об уплате задолженности. Однако, как установил суд, решение о взыскании спорной суммы в порядке ст. 46 Налогового кодекса инспекция не принимала. В суд налоговый орган обратился только 1 сентября 2025 года.

Налоговая инспекция настаивала, что срок судебного взыскания еще не истек, ссылаясь на двухлетний период, установленный ст. 47 НК РФ. Суд с этим аргументом не согласился. По его оценке, предусмотренный этой нормой двухлетний срок применяется в ситуации, когда налоговый орган утратил возможность внесудебного взыскания, но не освобождает его от соблюдения последовательности процедур, предусмотренных статьями НК РФ.

В итоге Арбитражный суд Ростовской области отказал ФНС во взыскании 27 млн руб. пеней с «Ростфармснаб-Дешевой аптеки».

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Ростфармснаб-Дешевая аптека» зарегистрировано в Москве 5 июля 2001 года. Компания занимается розничной торговлей лекарственными средствами в специализированных магазинах. Учредитель — Владимир Имедашвили. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн