Михаил Белов назначен главным тренером саратовского «Сокола»

Саратовский футбольный клуб «Сокол» возглавил Михаил Белов. Экс-тренер ульяновской «Волги» сменил на этом посту ушедшего несколько дней назад в отставку Евгения Харлачева. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Белов возглавил саратовский ФК "Сокол"

Фото: ФК «Сокол» Михаил Белов возглавил саратовский ФК "Сокол"

Фото: ФК «Сокол»

Михаил Белов — уроженец Волгограда. Является обладателем тренерской лицензии UEFA Pro. В 2024-2026 годах возглавлял «Волгу» из Ульяновска, которую вывел из Второй лиги в Первую и сохранил там прописку в прошедшем сезоне. Ранее работал главным тренером «Калуги», «КАМАЗа» и «Носты», а в сезоне 2018/19 был признан «Тренером года» зоны «Урал-Приволжье». Помогать господину Белову в «Соколе» будут тренер по физподготовке Андрей Кривоносов и тренер по работе с вратарями Валерий Шереметов.

Предшественник Михаила Белова Евгений Харлачев подал в отставку после поражения саратовцев в Кирове от местного «Динамо» со счетом 3:1. Он возглавлял клуб с марта 2026 года. Контракт с ним был подписан до конца сезона 2026-2027. Под его руководством осенью 2022 года «Сокол» вышел в Первую лигу.

На данный момент ФК «Сокол» занимает девятое, предпоследнее, место в турнирной таблице дивизиона «Золото» Второй лиги «А». После десяти туров команда имеет на счету восемь очков. В активе саратовцев одна победа, пять ничьих и четыре поражения.

Марина Окорокова