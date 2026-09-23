В Георгиевске годовалый ребенок попал в реанимацию после отравления наркотиком

Годовалый ребенок в Георгиевске поступил в реанимационное отделение больницы с признаками токсического отравления после того, как, по предварительным данным, обнаружил и раскусил сверток с наркотическим веществом. Об этом сообщила Антинаркотическая комиссия Ставропольского края в Telegram-канале.

По данным комиссии, ребенок нашел на тумбе сверток из фольги с веществом, известным как «соль». Мать ребенка пояснила, что пакетик оставил его 43-летний отец — ранее судимый местный житель.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Валерий Климов