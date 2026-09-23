Для возрождения аэропорта в Балакове ищут подрядчика на 4,3 млрд руб.

В Саратовской области стартовали поиски подрядчика на строительство здания аэропорта в Балакове, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов». Проект возрождения воздушной гавани курирует председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Ранее он заявлял, что для строительства привлекут госфинансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявлен поиск подрядчика на строительства аэровокзала в Балакове

Фото: ЕИС «Закупки» Объявлен поиск подрядчика на строительства аэровокзала в Балакове

Фото: ЕИС «Закупки»

Разработать проектную документацию подрядчик должен с ноября 2026-го по август 2027 года. На это выделяется 153,3 млн руб. Следующий этап работ — строительство аэровокзала в период с июня 2027-го по ноябрь 2028 года. Этот этап оценивается в 4,2 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. — стоимость оборудования. Согласно проекту контракта, объект должны сдать до конца 2028 года. По данным ЕИС «Закупки», срок подачи заявок на тендер установлен на 8 октября этого года.

Аэропорт в Балакове, построенный в 1984-м для обслуживания атомной электростанции, законсервировали в 2001 году. В 2019 году спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о необходимости реконструировать и возродить воздушную гавань. На данный момент уже идет строительство взлетно-посадочной полосы. Ее удлинят до 2,5 тыс. м, а также обновят рулежные дорожки и перрон.

В начале апреля 2026 года стало известно, что аэропорт в Балакове попал в схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог федерального значения. Документ утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распоряжением N 714-р от 1.04.2026 года.

Марина Окорокова