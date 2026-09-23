Для возрождения аэропорта в Балакове ищут подрядчика на 4,3 млрд руб.
В Саратовской области стартовали поиски подрядчика на строительство здания аэропорта в Балакове, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов». Проект возрождения воздушной гавани курирует председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Ранее он заявлял, что для строительства привлекут госфинансирование.
Объявлен поиск подрядчика на строительства аэровокзала в Балакове
Фото: ЕИС «Закупки»
Разработать проектную документацию подрядчик должен с ноября 2026-го по август 2027 года. На это выделяется 153,3 млн руб. Следующий этап работ — строительство аэровокзала в период с июня 2027-го по ноябрь 2028 года. Этот этап оценивается в 4,2 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. — стоимость оборудования. Согласно проекту контракта, объект должны сдать до конца 2028 года. По данным ЕИС «Закупки», срок подачи заявок на тендер установлен на 8 октября этого года.
Аэропорт в Балакове, построенный в 1984-м для обслуживания атомной электростанции, законсервировали в 2001 году. В 2019 году спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о необходимости реконструировать и возродить воздушную гавань. На данный момент уже идет строительство взлетно-посадочной полосы. Ее удлинят до 2,5 тыс. м, а также обновят рулежные дорожки и перрон.
В начале апреля 2026 года стало известно, что аэропорт в Балакове попал в схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог федерального значения. Документ утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распоряжением N 714-р от 1.04.2026 года.