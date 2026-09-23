V1.RU: осужденный за убийство федерального судьи в Камышине пропал на СВО
Приговоренный к 22 годам колонии строгого режима за убийство федерального судьи предприниматель Сергей Кибальников подписал контракт с Минобороны и пропал на СВО, сообщил V1.RU. По данным издания, с 7 сентября он не выходит на связь, а группа, направленная ему на помощь, тоже пропала. Кибальников занимал должность командира отделения.
Фото: оперативная съемка
Кибальникова осудили в апреле за убийство судьи Василия Ветлугина, которое он совершил 14 августа 2025 года в Камышине. Он заблокировал машину судьи, избил его прикладом карабина, застрелил, изрезал ножом и осквернил тело.
Мотивом стала ревность: предприниматель подозревал бывшую супругу, на тот момент работавшую секретарем в Камышинском суде, в связи с судьей Ветлугиным. Однако близкие погибшего эту версию отрицали. В их пользу Волгоградский облсуд взыскал 7,5 млн руб. морального вреда. После оглашения приговора Кибальников заявил о намерении отправиться на СВО.
В мае защита обжаловала приговор, но апелляция оставила его без изменений. Семья осужденного сообщила журналистам, что считает приговор слишком суровым и надуманным.