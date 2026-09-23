На Дону урожай пшеницы вырос на 57% по сравнению с прошлым годом

В Ростовской области к 1 сентября 2026 года намолочено 13,39 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе — на 57% больше, чем на соответствующую дату 2025 года. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В том числе собрано 12,06 млн тонн пшеницы, что на 57,2% превышает показатель на 1 сентября прошлого года. Сельскохозяйственные организации намолотили 8,4 млн тонн зерна, увеличив показатель на 65%, из них 7,57 млн тонн пшеницы — на 64,9% больше год к году.

Урожай семян подсолнечника во всех категориях хозяйств составил 99,7 тыс. тонн, увеличившись на 75,3%. Сельхозорганизации собрали 73,4 тыс. тонн — на 56,1% больше соответствующей даты 2025 года.

Картофеля накопано 163,3 тыс. тонн, что на 7,9% больше прошлогоднего показателя. В сельхозорганизациях объем составил 47,1 тыс. тонн, увеличившись на 9,1%.

Сбор овощей открытого грунта достиг 353,7 тыс. тонн — на 40% больше, чем годом ранее. Сельскохозяйственные организации собрали 16 тыс. тонн, увеличив объем на 55,4%.

Валерий Климов