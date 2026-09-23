Полицию Нижнего Тагила возглавил Венер Гафаров

На должность руководителя полиции Нижнего Тагила назначен полковник полиции Венер Гафаров — 23 сентября его представили личному составу гарнизона, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Назначение произошло по приказу начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова.

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В церемонии приняли участие врио начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Рашид Даулетов, глава города Владислав Пинаев, председатель НТГО «Динамо» Ибрагим Абдулкадыров, коллеги из других правоохранительных органов. «Среди важнейших вопросов, которые гарнизону необходимо оперативно решать — активизация деятельности всех субъектов профилактики по разъяснению населению, особенно людям пожилого возраста, как не стать жертвой различного рода аферистов. Кардинальные меры требуются по борьбе с подростковой и бытовой преступностью. Фронт работ огромный»,— отметил полковник Горелых.

Полковник Гафаров отметил, что Нижний Тагил имеет выраженную промышленную специфику — в нем сконцентрированы крупные предприятия, наблюдается ежедневная миграция тысяч работников. Особую ответственность накладывают и вопросы экономической безопасности и сохранности имущества заводов.

Венер Гафаров родился 13 марта 1987 года в Кумертау (Башкортостан). В 2004 году начал обучение в Нижнетагильской специальной средней школе милиции МВД России, а в 2006 году продолжил службу в ОВД как участковый в Кумертау. В 2023 году занял пост начальника отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» и зарекомендовал себя как грамотный и инициативный сотрудник, преданный своей профессии. Имеет 36 наград, в том числе ведомственные медали «За отличие в службе» 3, 2, 1 степени, медаль и нагрудный знак Минобороны РФ «За службу на Кавказе».

С 2012 года до октября 2025 года полицию города возглавлял Ибрагим Абдулкадыров — он завершил службу в связи с выходом на пенсию. Затем пост начальника временно возглавлял полковник Дмитрий Абраменко. Венер Гафаров был назначен врио начальника в марте.

Ирина Пичурина