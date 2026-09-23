Экс-начальник пожарной безопасности Университета МВД получил четыре года за взятки

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего начальника отделения пожарной безопасности Санкт-Петербургского университета МВД России Владислава Батырова. Он признан виновным в 17 эпизодах получения взяток и шести эпизодах превышения должностных полномочий, сообщили 23 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге бывшему сотруднику Университета МВД назначили четыре года строгого режима за взятки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге бывшему сотруднику Университета МВД назначили четыре года строгого режима за взятки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Владислав Батыров возглавлял отделение пожарной безопасности управления тылового обеспечения Университета МВД с октября 2016 года. В последний раз в материалах вуза его упоминали в феврале 2023 года — тогда он имел звание майора внутренней службы.

Как установил суд, господин Батыров получал от представителей коммерческих организаций вознаграждение за содействие в заключении государственных контрактов. В частности, представитель компании, обслуживавшей системы противопожарной защиты, передал ему 10% от суммы контракта в обмен на помощь в победе в закупке. По аналогичной схеме ему платили еще семь коммерсантов. Общая сумма полученных взяток составила почти 4 млн рублей.

Кроме того, по материалам дела, Владислав Батыров содействовал увеличению прибыли «Научно-производственного объединения „Кронос Групп“». Формально компания была зарегистрирована на его мать, однако фактическим руководителем, как установил суд, являлся сам обвиняемый. Он привлекал к закупкам Университета МВД ряд коммерческих организаций, благодаря чему подконтрольная ему компания получила около 2,1 млн рублей.

Владислав Батыров признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело рассматривалось судом в особом порядке.

Помимо четырех лет колонии строгого режима, суд назначил ему штраф в размере 2 млн рублей и на шесть лет запретил занимать должности, связанные с организацией закупок и выполнением иных работ в государственных учреждениях.

Матвей Николаев