Срок потребкредита в Челябинской области сократился на 17%

В августе 2026 года средний срок потребительского кредита в Челябинской области составил 2,3 года. Это на 16,7% меньше, чем в августе 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по России жителям выдавали подобные займы в конце этого лета на 2,4 года. Показатель за год упал на 20,1%. Наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов зафиксирована в Москве (–28,4%), Московской области (–25,4%), Санкт-Петербурге (–24,2%), а также в Краснодарском крае (–23%) и Ленинградской области (–21,5%).

Виталина Ярховска