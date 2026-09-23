Новым сенатором от Астраханской области стал Александр Ходаев

В думе Астраханской области прошло первое заседание нового, восьмого, созыва. 44 избранных депутата выбрали нового председателя, его замов и сенатора, который будет представлять орган в Совфеде. Им стал Александр Ходаев, сменивший на этом посту Геннадия Орденова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В думе Астраханской области состоялось первое заседание в обновленном после выборов составе

Фото: max.ru / babushkin30 В думе Астраханской области состоялось первое заседание в обновленном после выборов составе

Фото: max.ru / babushkin30

Игоря Мартынова, председателя облдумы предыдущего созыва, вновь назначили на этот же пост большинством голосов. Лидер фракции ЛДПР Тимофей Щербаков также заявлял свою кандидатуру, но получил поддержку лишь двух депутатов.

Первым заместителем председателя думы Астраханской области переизбран Олег Петелин. Представитель партии «Единая Россия» избирался по партийным спискам. Зампредом стал Арсен Мутелимов, также избранный по списку. Господин Мутелимов — ветеран СВО и занимает должность замминистра социального развития и труда региона.

Досрочно сложил свои полномочия вновь избранный депутат Александр Ходаев — его наделили полномочиями сенатора от Астраханской области. Заместитель гендиректора по внешним коммуникациям ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» с 29 сентября отправится в Москву представлять астраханскую облдуму в Совете Федерации. До господина Ходаева сенатором с 2016 года был Геннадий Орденов. На прошедших выборах он победил как одномандатник по округу N9.

Также на первом заседании обновленного состава региональной думы были назначены председатели комитетов. Виталий Гутман возглавил комитет по бюджету и налогам, Александр Тимофеев — комитет по госустройству и местному самоуправлению, Геннадий Орденов — комитет по ЖКХ, строительству, транспорту и недропользованию, Олег Петелин — комитет по соцполитике, образованию и культуре, Лариса Самодаева («Партия Пенсионеров») — комитет по экономике, сельскому хозяйству и цифровым технологиям, Алексей Серов — комитет по регламенту и депутатской этике.

Выборы депутатов думы Астраханской области прошли в регионе 18-20 сентября. В голосовании приняли участие почти 400 тыс. жителей. Явка составила 55,8%. «В областном парламенте сохранилась многопартийность. У фракций могут быть разные взгляды и подходы, но интересы региона и наших жителей всегда должны оставаться выше политических разногласий. Период конкуренции завершен — наступило время общей ответственности», — отметил присутствовавший на первом заседании восьмого состава думы губернатор Игорь Бабушкин.

Марина Окорокова