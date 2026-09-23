На Дону отгрузка подсолнечника в августе выросла в 23,6 раза

Сельскохозяйственные организации Ростовской области в августе 2026 года отгрузили 56,6 тыс. тонн подсолнечника — в 23,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. За январь—август объем отгрузки подсолнечника составил 363,2 тыс. тонн, что на 1,1% больше показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом говорится в материалах Ростовстата, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Наиболее заметный рост за восемь месяцев пришелся на зерно. Сельхозорганизации отгрузили 4,3821 млн тонн зерна, что составляет 161,3% к уровню января—августа 2025 года. В августе отгрузка зерна составила 1,1143 млн тонн — на 61,8% больше, чем годом ранее.

Отгрузка овощей в августе снизилась на 19,6%, до 3,6517 тыс. тонн. При этом за восемь месяцев объем составил 39,8748 тыс. тонн, увеличившись на 16,7% год к году.

В животноводстве за январь—август отгружено 128,9 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе — 82,7% к уровню прошлого года. Объем отгрузки молока составил 83,4 тыс. тонн, снизившись на 6,7%. Вместе с тем отгрузка яиц выросла на 13,8%, до 717 млн штук. В августе сельхозорганизации реализовали 16,1 тыс. тонн мяса и 9,7 тыс. тонн молока, что соответственно на 19,3% и 7,5% меньше, чем в августе 2025 года. Отгрузка яиц составила 87 млн штук, увеличившись на 1,9%.

Валерий Климов