Уралсиб получил серебряную награду REXAwards за цифровые решения

Банк Уралсиб получил серебряную награду международной премии по цифровому опыту сотрудников Russian Employees Experience Awards 2026 в треке «Цифровые решения для бизнеса». Торжественная церемония награждения победителей состоялась 16 сентября в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Уралсиб стал призером в номинации «Лучшее цифровое решение по геймификации» — за реализацию проектов по геймификации в работе с идеями сотрудников. Команда «Лаборатории идей» банка совместно с коллегами по разработке корпоративного портала представила на оценку жюри решения, которые помогли повысить эффективность работы Лаборатории. В частности, для роста вовлеченности сотрудников и увеличения потока входящих идей были внедрены игровые механики. ИТ-система Лаборатории идей была развернута на базе сервиса «4И» («Информационный Инкубатор Инновационных Идей») от компании «ТЕКОРА». При этом большинство инструментов удалось реализовать на корпоративном портале.

«Самым важным элементом геймификации мы считаем игровые активности, благодаря которым нам удается достичь поставленных целей по вовлечению новых авторов и увеличению количества идей. Использование игр для привлечения людей и формирования определенного поведения сегодня является важным трендом в современной бизнес-практике. Мы, в свою очередь, используем их для достижения целей Лаборатории, что позволило выстроить эффективную систему. Весь цикл создания игр — от разработки концепции и механики игры до технической реализации и сопровождения — реализован командами Лаборатории идей и корпоративного портала. Так мы достигаем высокой рентабельности игр — значительный результат при сравнительно небольших затратах на реализацию»,— рассказала руководитель Дирекции внутренних инноваций Банка Уралсиб Инна Герасимова.

В состав жюри вошли более 30 экспертов и практиков (в том числе международных) с многолетним опытом в развитии цифровых сервисов, опыта сотрудников и внутренних коммуникаций, которые высоко оценили профессиональный и творческий подход Уралсиба. При выставлении оценок судейская коллегия премии обращала особое внимание на несколько ключевых критериев: концепцию, реализацию, результаты, продвижение, командную работу и лидерство.

Для команды Уралсиба это не первая победа в сфере внутренних коммуникаций, корпоративных цифровых продуктов и HR-автоматизации — в прошлом году «Лаборатория идей» получила главную награду премии Russian Employee Experience Awards за лучшее цифровое решение по работе с идеями сотрудников.

Russian Employee Experience Awards или международная премия по цифровому опыту сотрудников REXAwards — профессиональная премия России, посвященная цифровому опыту сотрудников. Уже 7 лет премия отмечает и поддерживает лучшие решения в области интранетов, цифровых каналов внутренних коммуникаций, HR Tech и цифрового опыта сотрудников, объединяя ведущих экспертов и практиков отрасли.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»