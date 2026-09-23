СКР проверяет информацию о неоказании медпомощи участнику СВО в Ессентуках
СКР начал проверку сообщений о неоказании медпомощи участнику СВО в Ессентуках
В Ессентуках следователи СКР проверяют информацию о неоказании медицинской помощи участнику специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Во время мониторинга средств массовой информации пресс-служба следственного управления обнаружила публикацию, в которой сказано, что участнику специальной военной операции не оказывается должная медицинская помощь в Ессентуках. В следственном отделе по Ессентукам СУ СКР по Ставропольскому краю начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному).
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле в аппарате регионального следственного управления.