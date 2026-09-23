СКР проверяет информацию о неоказании медпомощи участнику СВО в Ессентуках

В Ессентуках следователи СКР проверяют информацию о неоказании медицинской помощи участнику специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Во время мониторинга средств массовой информации пресс-служба следственного управления обнаружила публикацию, в которой сказано, что участнику специальной военной операции не оказывается должная медицинская помощь в Ессентуках. В следственном отделе по Ессентукам СУ СКР по Ставропольскому краю начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле в аппарате регионального следственного управления.

Алина Зорина