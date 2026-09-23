Прицепы не вытянули

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Ставропольский завод автоприцепов»: кредиторская задолженность предприятия составила 112 млн руб., что более чем вдвое превышает балансовую стоимость его активов. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд признал обоснованным заявление ООО «Ставропольский завод автоприцепов» о собственном банкротстве и ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения.

По материалам дела, поводом для обращения в суд стала критическая нехватка активов для расчётов с кредиторами. По состоянию на 10 июля 2026 года кредиторская задолженность общества достигла 112 млн руб., что более чем вдвое превышает балансовую стоимость активов — 45,90 млн руб. В структуре долга — задолженность по заработной плате в размере 2,84 млн руб. Помимо этого, по данным УФССП России по Ставропольскому краю, на принудительном исполнении находятся производства на общую сумму свыше 11 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ставропольский завод автоприцепов» зарегистрировано в 2018 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов. Учредителем общества является Наталья Кот. Уставный капитал компании составляет 312,3 млн рублей. Убыток предприятия за 2025 год — 214,98 млн рублей, выручка — 296,94 млн рублей.

Первоначально поданное 2 июля 2026 года заявление суд оставил без движения из-за несоответствия требованиям статьи 37 Закона о банкротстве и статьи 126 АПК РФ. После устранения нарушений и представления недостающих документов дело перешло к рассмотрению по существу. Еще 10 июня 2026 года должник опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Временным управляющим утвержден Станислав Игоревич Снегирев.

К следующему заседанию временный управляющий обязан представить отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии предприятия, реестр кредиторов, баланс на последнюю отчетную дату, а также заключение о наличии или отсутствии оснований для оспаривания сделок должника. Рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения назначено на 16 февраля 2027 года в Арбитражном суде Ставропольского края.

Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

История производства прицепной техники на этом заводе началась еще в 1968 году. Тогда завод выпускал бортовые полуприцепы для автомобилей ЗИЛ и «Колхида». С 1976 года предприятие вошло в состав Камского объединения и стало специализироваться на прицепной технике для КАМАЗ.

ООО «Ставропольский завод автоприцепов» является резидентом Ставропольского краевого индустриального парка (СКИП) «Мастер». СКИП «Мастер» создан в 2015 году по соглашению «КАМАЗа» с правительством Ставрополья, его первая очередь открылась в апреле 2016 года. Создание парка позволило обеспечить реновацию производственных площадей бывшего завода «Автоприцеп-КАМАЗ» в Ставрополе. ООО «Ставропольский завод автоприцепов» начало деятельность на площадях парка в 2018 году. По данным управляющей компании, завод занимает территорию более 8 тысяч кв. м, выпускает и модернизирует прицепную технику нового поколения с использованием комплектующих ведущих иностранных производителей.

Тат Гаспарян