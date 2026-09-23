Никто не захотел ремонтировать здание УФНС в Орле после повышения цены на 5%
Не состоялся третий конкурс на капитальный ремонт здания УФНС по Орловской области в облцентре. Это связано с отсутствием заявок, следует из информации портала госзакупок. Начальная цена лота по сравнению с двумя предыдущими торгами была повышена на 4,7%: с 378 млн до 395,8 млн руб.
Дизайн-проект капремонта здания УФНС в Орле
Фото: zakupki.gov.ru
Изначально подведение итогов конкурса было запланировано на 14 сентября, но в начале месяца завершение процедуры перенесли на 23 сентября.
В капремонте нуждается пятиэтажное здание 1994 года постройки, работы нужно выполнить на площади 4,2 тыс. кв. м. Подрядчику предстояло обновить фасад и кровлю объекта, отделку ресепшена, зоны ожидания, кабинетов сотрудников, лестничных проемов, санузлов и так далее. Также требовалось модернизировать инженерные коммуникации, благоустроить и озеленить территорию. Сроком завершения ремонта значилось 30 ноября 2028 года.
Итоги первых торгов на ремонт здания орловского УФНС должны были подвести в начале июня, вторых — в конце июля. На первый конкурс не поступило ни одной заявки. Во втором захотел принять участие только один претендент. Из-за этого процедуру признали несостоявшейся. Тем не менее контракт хотели заключить с единственным участником, но он уклонился от подписания соглашения.