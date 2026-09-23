Челябинский облпотребсоюз просит отдать в собственность нежилые здания

Челябинский областной союз потребительских обществ подал иск к администрации регионального центра и ее комитету по управлению имуществом и земельным отношениям. Организация просит признать право собственности на несколько объектов, расположенных в городе, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Союз хочет стать официальным владельцем проходной, материального склада и двух гаражей на улице Потребительской общей площадью 1,4 тыс. кв. м. На данный момент арбитражный суд региона не принял заявление к производству. Оно оставлено без движения до 23 октября 2026 года.

Виталина Ярховска