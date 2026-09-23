НОВИКОМ получил благодарность Президента Российской Федерации

Коллективу АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) объявлена благодарность Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Высокая государственная награда стала признанием вклада банка в развитие российской промышленности и экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМ работает на финансовом рынке России 33 года. За это время банк прошел значительный путь вместе с российской экономикой, последовательно расширяя масштаб своей деятельности. В 2016 году акционером банка стала Госкорпорация Ростех.

Сегодня банк является ключевым активом холдинга «РТ-Финанс» — центра компетенций финансовых услуг Корпорации и входит в топ-15 крупнейших банков страны.

Благодарность Президента РФ банку вручил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов на полях форума «Финансы и промышленность: энергия роста», посвященного Дню финансиста.

«Работа НОВИКОМа связана с направлениями, от которых напрямую зависят технологический суверенитет, конкурентоспособность и устойчивость российской экономики. Банк участвует в реализации инвестиционных и производственных проектов, финансирует развитие технологических компаний и уделяет особое внимание развитию кадрового потенциала промышленности. Уверен, что команда продолжит достойно выполнять масштабные, важные государственные задачи и вносить свой вклад в развитие российской экономики», — сообщил Председатель Совета директоров НОВИКОМа, генеральный директор холдинга «РТ-Финанс» Андрей Кондратьев.

В соответствии с утвержденной акционером стратегией до 2036 года НОВИКОМ динамично развивается: укрепляет позиции универсального банка, расширяет круг корпоративных клиентов, географию присутствия, активно работает на межбанковском рынке и рынке капитала.

«Благодарность Президента России — это высокая оценка труда людей, которые создавали и развивали НОВИКОМ на протяжении всей его истории. Это признание высоких результатов работы банка и его вклада в развитие российской промышленности и экономики. За каждым проектом и финансовым результатом стоят профессионализм, ответственность и ежедневный труд наших сотрудников. Сегодня российская промышленность решает задачи исторического масштаба. От способности предприятий сохранять темпы развития, внедрять новые технологии, создавать современные производства и укреплять кадровый потенциал во многом зависит будущее страны. НОВИКОМ обладает необходимой экспертизой, ресурсами и командой, чтобы помогать промышленности отвечать на эти вызовы», — сказала Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.

Важным этапом стратегического развития НОВИКОМа стало его включение в структуру финансового холдинга «РТФинанс» — центра компетенции финансовых услуг Госкорпорации Ростех. Эта интеграция создаёт дополнительные возможности для развития деятельности банка.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»