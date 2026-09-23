В КБР повторно выставили на торги линию розлива «Зеленой рощи» за 41,4 млн рублей

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО СХП «Зеленая роща» Николай Алехин — объявил о проведении повторных открытых электронных аукционов по продаже имущества должника. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги назначены на электронной площадке «Альфа Лот» на 09:00 мск 5 ноября 2026 года. Прием заявок от потенциальных участников открыт с 09:00 мск 28 сентября и продлится до 09:00 мск 3 ноября 2026 года. Определение участников состоится в течение пяти календарных дней после окончания приема заявок.

Предметом реализации выступает лот №1 — линия розлива напитков, являющаяся предметом залога АО «Щелково Агрохим». Имущество относится к категории оборудования для предприятий общественного питания и находится в КБР. Начальная цена продажи установлена в размере 41,42 млн руб. Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены (4,14 млн руб.), аналогичная сумма предусмотрена в качестве задатка.

Это не первая попытка реализовать производственную линию. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в начале августа 2026 года оборудование было выставлено на торги со стартовой ценой 460 млн рублей. Однако из-за отсутствия заявок процедура была признана несостоявшейся.

ООО СХП «Зеленая роща» зарегистрировали в 2016 году в селе Орловка Кировского округа Ставропольского края. Основным видом деятельности компании являлось производство соковой продукции из фруктов и овощей. По данным системы СПАРК, выручка предприятия по итогам 2022 года составила около 2,1 млн руб., а убыток — 2,5 млн руб. При этом производственная база компании располагалась в Кабардино-Балкарии.

Процедура банкротства началась по заявлению АО «Щелково Агрохим», которое несколько раз публиковало уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о несостоятельности должника. В марте 2025 года Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО СХП «Зеленая роща» банкротом и открыл конкурсное производство по делу, утвердив конкурсным управляющим Николая Алехина. На первом собрании кредиторов в реестр включили требования на общую сумму 38,5 млн руб., а крупнейшим обеспеченным кредитором выступило именно АО «Щелково Агрохим».

Тат Гаспарян