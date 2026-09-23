Депутату Раховой назначили условный срок

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 23 сентября признал депутата Заксобрания Елену Рахову виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Парламентарию назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет условно с испытательным сроком в 4,5 года. Также ее обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей и запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Прокуратура просила приговорить ее к пяти годам реального лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рахова получила условный срок в 4,5 года по решению суда

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Елена Рахова получила условный срок в 4,5 года по решению суда

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Остальные фигуранты из числа сотрудников школы также получили условные сроки. Адвокаты депутата Раховой утверждали, что их подзащитная не причастна к большинству эпизодов мошенничества. Они намерены обжаловать приговор.

По версии следствия, Рахова и другие фигуранты причастны к трудоустройству «мертвых душ» в школе №619 Калининского района. С 2009 по 2023 год в штате образовательного учреждения числились сотрудники, которые получали зарплату, но не исполняли трудовые обязанности. Ущерб бюджету превысил 24 млн рублей.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Депутатский срок предложили заменить уголовным».

Константин Леньков