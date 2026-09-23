Обвиняемого в смерти женщины в 2005 году в Екатеринбурге освободили от наказания

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал жителя Евгения Мясникова виновным в смерти сожительницы в 2005 году, освободив его от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Суд установил, что 27 октября 2005 года Мясников жестоко избил сожительницу в коммунальной квартире на ул. Селькоровская. В ночь с 3 на 4 ноября он снова напал на нее, закрыв лицо подушкой и нанеся удары по голове кулаком. Через несколько дней пострадавшая уехала в Казахстан, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму — спустя некоторое время она скончалась в больнице.

Сначала Мясников обвинялся в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), но позднее суд переквалифицировал его действия на ч. 4 ст. 111 УК РФ (в редакции 2005 года) — его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемому назначили восемь лет колонии строгого режима.

После совершенного им преступления, относящегося к категории особо тяжких, прошло 20 лет. Доказательств, свидетельствующих о том, что Мясников все это время скрывался от следствия, представлено не было. В пользу потерпевшего с фигуранта взыскали 800 тыс. руб. морального вреда. Приговор не вступил в силу.

Ирина Пичурина