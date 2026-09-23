Суд в Ростове вынес приговор экс-директору по делу о хищении 1,99 млн рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении экс-генерального директора коммерческой организации Евгении Иваськовой. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в сентябре 2019 года госпожа Иваськова совместно с неустановленными лицами (дело в отношении которых выделено в отдельное производство) разработала схему вывода активов компании. Соучастники ввели руководство фирмы в заблуждение относительно необходимости перечисления денежных средств и изготовили фиктивные товаросопроводительные документы с поддельными подписями и печатями, создав видимость приобретения автомобилей Hyundai Creta и Hyundai Solaris для последующей реализации третьим лицам. В результате с расчетного счета организации было похищено 1,99 млн руб.

В судебном заседании Иваськова вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и 3 месяца (ст. 73 УК РФ). На осужденную возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская