Жительницу ХМАО задержали в Кольцово за ввоз 25 кг косметики без декларации

Сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово в Екатеринбурге выявили попытку незаконного ввоза крупной партии товаров, сообщили в Уральском таможенном управлении. В «зеленом» коридоре инспекторы остановили женщину из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), прибывшую рейсом из Ташкента (Узбекистан).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское таможенное управление Фото: Уральское таможенное управление

В чемодане пассажирки обнаружили около 25 кг продукции: косметику, уходовые средства, моющие составы, зубные пасты и «оздоровительные» воды. Все товары принадлежали одной сетевой компании. Пассажирка пояснила, что везла образцы для демонстрации потенциальным покупателям и распространения каталога.

Из-за количества и ассортимента груза, а также пояснений пассажирки, инспекторы квалифицировали действия как провоз товаров не для личного пользования. В отношении нарушительницы составили протокол по ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров. После оплаты штрафа, таможенных пошлин и оформления декларации она сможет забрать косметику.

Ирина Пичурина