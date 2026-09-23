Из-за дождей в Крыму обесточены 13 населенных пунктов

В Крыму в результате прохождения шторма без электричества остались 13 населенных пунктов в Алуште и Бахчисарайском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По уточненным данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальное количество осадков за период действия штормового предупреждения выпало в Бахчисарайском районе — 60 мм. В районе Кара-Дага зафиксировали 44 мм, в Белогорском районе — 43 мм. На Ангарском перевале и горе Ай-Петри выпало по 35 мм осадков.

В Ялте количество осадков составило 26 мм, в Алуште — 24 мм, в Симферополе и Симферопольском районе — 18 мм. В Ленинском районе выпало 15 мм, в Судаке и Феодосии — по 9 мм, в Евпатории — 7 мм. В Нижнегорском районе зарегистрировали 5 мм осадков, в Черноморском и Раздольненском районах — по 4 мм.

Максимальные порывы ветра на территории полуострова достигали 12–15 м/с. В МЧС отметили, что прогноз погоды оправдался лишь частично.

Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС продолжают мониторинг обстановки. В Главном управлении МЧС работает оперативный штаб, дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях взаимодействует с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципалитетов. Спасательные и оперативные службы готовы реагировать на поступающие сообщения о происшествиях.

Вячеслав Рыжков