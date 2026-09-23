Пищеблок полного цикла на 150 мест появится в школе №21 станицы Анапской

Новый пищеблок на 150 мест готовят к открытию в школе №21 станицы Анапской, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

«Продолжаем готовить к открытию новый пищеблок на 150 человек в школе №21 станицы Анапской. Он будет работать по полному циклу приготовления блюд: от сырой продукции до готовой пищи»,— написала Светлана Маслова в своих соцсетях.

По данным администрации, в школе обучаются 765 детей. Просторный обеденный зал и современное технологическое оборудование позволят организовать для них качественное трехразовое горячее питание. В настоящее время в здании ведется монтаж оконных блоков, установка системы вентиляции и прокладка инженерных коммуникаций. Завершается благоустройство пришкольной территории: уложено новое асфальтовое покрытие, проведено дополнительное озеленение, во внутреннем дворе высажены деревья и кустарники.

Масштабная реконструкция стала возможной благодаря программе комплексного развития территории. В ее рамках также проводится ремонт кровли спортзала и фасада здания, создается кластер для развития агронаправления. Особое внимание уделено реставрации мемориала Герою России В.Е. Омелькову.

Как отметила Светлана Маслова, открытие пищеблока станет важным шагом в создании комфортной и современной образовательной среды для всех учеников. Комплексное обновление школьной инфраструктуры напрямую влияет на качество учебного процесса и условия пребывания детей.

Ранее сообщалось, что количество профильных классов в школах Анапы увеличилось до 111 в 2026–2027 учебном году, что на восемь классов больше, чем годом ранее. Расширение сети специализированных классов ведется с акцентом на стратегически важные для Анапы и Краснодарского края отрасли экономики. Так, в текущем учебном году в шести школах города реализуются программы агропромышленного профиля, еще в шести — медицинского. В семи школах развивается инженерное направление, а в десяти — педагогическое. Кроме того, в двух образовательных учреждениях продолжают работу курчатовские классы.

Новыми точками роста в этом году стали пять школ, где открыты классы по проекту «Туризм и сервис», а также три школы с предпринимательским уклоном. В Кадетской школе Анапы начали работу профильные классы Следственного комитета РФ. Наряду с отраслевыми направлениями в школах сохраняются и классические академические профили: социально-экономический, гуманитарный и универсальный.

Такая система предпрофессиональной подготовки позволяет старшеклассникам осознанно подойти к выбору будущей специальности, углубленно изучить интересующие дисциплины и получить необходимые знания для успешного поступления в высшие учебные заведения.

Александра Локтионова