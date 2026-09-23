Тариф на пригородные перевозки в Удмуртии вырастет более чем на 13% с октября

Плата на проезд в пригородном и междугороднем сообщении в Удмуртии увеличится с 3 октября на 13,2% — с 3,4 до 3,85 руб. за пассажиро-километр. Об этом сообщает миндортранс региона. Предусмотренные льготы для пассажиров на маршрутах, работающих по регулируемому тарифу, сохранятся в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тариф не менялся с октября 2024 года. Необходимость повышения связана с ростом затрат перевозчиков: за это время зарплаты водителей и кондукторов выросли более чем вдвое, стоимость топлива — на 13–14%, а расходы на обслуживание и ремонт транспорта — в шесть раз.

Напомним, в апреле стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска выросла на 28,6% — до 45 руб.