Выпуск компьютеров и другой электроники в Ростовской области увеличился на 51%

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в Ростовской области в январе-июле 2026 года выросло на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация содержится в докладе об итогах социально-экономического развития Ростовской области за семь месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Рост выпуска зафиксирован также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 28,5%, прочих транспортных средств и оборудования — на 33,8%, машин и оборудования — на 7%. При этом производство электрического оборудования сократилось на 5,7%.

Указанные виды деятельности входят в машиностроительный сектор, на который пришлось 33,8% общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств. В целом выпуск в обрабатывающей промышленности за семь месяцев увеличился на 0,9%.

Кроме того, в регионе выросло производство текстильных изделий — в 1,6 раза, химических веществ и химической продукции — на 6%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 2,5%, ремонт и монтаж машин и оборудования — в 1,5 раза.

В то же время производство металлургической продукции снизилось на 10,1%, готовых металлических изделий — на 8,7%, пищевых продуктов — на 8,4%. Общий индекс промышленного производства области составил 100,1% к январю-июлю 2025 года.

Валерий Климов