В Петербурге с работодателей взыскали более 215 млн рублей долгов по зарплате

С начала 2026 года с работодателей Санкт-Петербурга принудительно взыскали более 215 млн рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщила глава городского управления ФССП, генерал-лейтенант внутренней службы Анна Лашкова, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФССП взыскала с петербургских работодателей 215 млн рублей задолженности по зарплате

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ ФССП взыскала с петербургских работодателей 215 млн рублей задолженности по зарплате

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По сравнению с прошлым годом число исполнительных документов по взысканию зарплатных долгов увеличилось примерно на 35%. При этом общий объем задолженности вырос почти на 60%.

Одновременно ФССП удалось увеличить объем взысканий. С начала года работникам вернули на 50 млн рублей больше задолженности, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

«Здесь я хочу отметить наше активное взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами в сфере защиты трудовых прав, в том числе в рамках работы Межведомственной комиссии Санкт-Петербурга по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате»,— поделилась глава ФССП по Северной столице.

Отдельно Анна Лашкова отметила работу по взысканию алиментов. Это направление остается одним из приоритетных для ведомства. С начала года в Петербурге взыскали около 1,6 млрд рублей алиментной задолженности — на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Матвей Николаев