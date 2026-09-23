На Дону почти в полтора раза упала выработка кокса и нефтепродуктов

Производство кокса и нефтепродуктов в Ростовской области в январе-июле 2026 года сократилось на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом индекс промышленного производства в регионе составил 100,1%. Соответствующая информация содержится в докладе об итогах социально-экономического развития Ростовской области за семь месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Снижение выпуска также зафиксировано в металлургии — на 10,1%, производстве готовых металлических изделий — на 8,7%, пищевой промышленности — на 8,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 12,4%. На 6,6% сократилось производство лекарственных средств, на 5,5% — бумаги и бумажных изделий, на 5% — табачных изделий. Производство древесины и изделий из нее снизилось на 17,7%, полиграфическая деятельность — на 19,2%, мебели — на 9,3%.

В добывающем секторе выпуск снизился на 6,2%. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятий отрасли составил 22,8 млрд руб.

В энергетике индекс производства составил 96,4%. Выработка электроэнергии снизилась на 6,1%, тогда как производство и распределение газообразного топлива выросло на 10,6%, пара и горячей воды — на 2,6%. Объем отгруженных товаров и услуг в этой сфере составил 156,9 млрд руб., увеличившись в стоимостном выражении на 10,1%.

Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов показали рост на 3,4%.

Валерий Климов