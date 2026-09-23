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Из-за схода семи вагонов в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) возбудили уголовное дело из-за схода семи вагонов на железнодорожном пути необщего пользования, сообщили в Генпрокуратуре. Следствием возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Инцидент произошел 7 мая. В ходе проверки Нижнетагильской транспортной прокуратурой было установлено, что сход вагонов допущен при движении маневрового состава локомотивом вперед. Причиной происшествия стало нарушение работниками предприятия правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Собственник получил ущерб более чем на 1,9 млн руб.

Ирина Пичурина

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