В Ленобласти мужчина погиб из-за воздушного потока от проходившей электрички

В Тосненском районе Ленинградской области 63-летний мужчина погиб из-за воздушного потока от проходившего электропоезда. Инцидент произошел у железнодорожной платформы Георгиевская, сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У платформы Георгиевская мужчину отбросило воздушным потоком от поезда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ У платформы Георгиевская мужчину отбросило воздушным потоком от поезда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По предварительным данным, происшествие случилось 21 сентября около 16:00. Мужчина находился на регулируемом пешеходном переходе у платформы, когда мимо проходил высокоскоростной электропоезд повышенной комфортности сообщением Санкт-Петербург — Москва.

Воздушный поток от состава отбросил мужчину в сторону, в результате чего он погиб.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку. Из-за инцидента поезд задержался в пути на 15 минут.

Матвей Николаев