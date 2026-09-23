Суд на Урале оставил в СИЗО предполагаемых членов ОПГ из Ирбита

Свердловский областной суд оставил под стражей четверых предполагаемых членов ОПГ «РСУ» (или «эрсы»), задержанных в марте в Ирбите (Свердловская область) во главе с авторитетным спортсменом Романом Васютинским, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», после задержания четверым предполагаемым членам преступной группировки «РСУ» из Ирбита были предъявлены обвинения по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Среди них: руководитель спортклуба «Легион» Роман Васютинский, Михаил Руденко, Андрей Кузнецов, Максим Шайдуров. Вместе с ними силовики задержали и Никиту Назарова, однако, по предварительным данным, он ушел на специальную военную операцию. Кроме того, уголовные дела Андрея Кузнецова и Максима Шайдурова выделили в отдельное судопроизводство. На вопрос о возможном признании вины, адвокат обвиняемых не подтвердил, но и не опроверг это предположение. Однако Максиму Шайдурову смягчили состав инкриминируемого преступления: с ч.3 (организованной группой) на ч.2 (группой лиц по предварительному сговору).

ОПГ «РСУ» создана в 90-х в Ирбите. Ее название появилось из-за того, что ее предполагаемые участники около 20 лет назад собирались в здании местного «Ремонтно-строительного управления» (РСУ). Устно их называли «эрсы». По предварительным данным, в ОПГ могли входить несколько десятков человек. В основном они занимались мелким бандитизмом: избиениями и вымогательствами под предлогом надуманных конфликтов. Некоторых членов ОПГ пытались судить, но их уголовные дела вскоре закрывали.

По версии обвинения, обвиняемые вымогали 500 тыс. руб. у военнослужащего, родом из Ирбита, когда он проводил осенью отпуск в городе. В один из дней ночью его разбудил 16-летний младший брат, который пожаловался на то, что к их дому подъехали четыре автомобиля, в которых находилось порядка десяти «эрсов». Мирно решить конфликт не удалось, а во время драки военнослужащий порезал одного из членов «РСУ» кухонным ножом. По словам пострадавшего, он попросту боялся за свою жизнь, потому что его избивали сразу четверо человек.

Вскоре, чтобы разрешить возникший конфликт, военнослужащего позвали в офис «на разговор». По словам пострадавшего, 16 сентября 2025 года там ему начали угрожать, объясняя, что после ранения ножом благодаря их связям не стали возбуждать уголовное дело. Якобы Никита Назаров утверждал, что по одному звонку сотрудники полиции заберут пострадавшего в подвал, изобьют и изнасилуют резиновой палкой. Потерпевший предложил 50 тыс. руб. для закрытия «вопроса», но «эрсам» этого было мало. Они дали ему срок до 30 сентября, чтобы он отдал 500 тыс. руб. Он не смог найти деньги, а позже написал заявление в правоохранительные органы.

Второй эпизод касается вымогательства 500 тыс. руб. у местных жителей города — братьев Анатолия и Николая. В октябре 2025 года во время празднования дня рождения их брата они подрались с представителями «РСУ» в одном из кафе. По словам пострадавших, через два дня члены группировки вызвали их на встречу во двор магазина «Монолит». Там их ждали шесть человек, которые начали их избивать руками, ногами и металлической трубой. Потерпевшие рассказали на допросах, что Михаил Руденко в это время кричал: «город под нами», а избиение прекратил Роман Васютинский. От братьев потребовали уплатить до ноября 500 тыс. руб. Им угрожали, что иначе их утопят в реке с привязанными к ногам колесами. Потерпевшие в заявлениях силовикам описали Романа Васютинского одинаковыми словами: «жесткий, требовательный, опасный».

Из материалов уголовного дела следует, что «эрсы» не только каждый раз разрешали конфликты по одному сценарию, но и угрожали потерпевшим идентичными формулировками, утверждая, что весь Ирбит — «под ними».

Артем Путилов