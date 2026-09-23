В нескольких городах Крыма 23 сентября ограничат водоснабжение

23 сентября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде населенных пунктов Крыма. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Алуште до 10:00 воды не будет на улице Туристов, 1А, 2, 2А, 3. В Бахчисарае до 17:00 — на улицах Макаренко, 2, 4, 6, 8 и Фрунзе, 89, 91, 93, 97. В Джанкое до 14:00 — на улицах Ефремова, Драгомирова и частично Оборонной.

В Евпатории до 17:00 ограничения затронут улицы Зеленую, 1, 3, 7, 9 и Садовую, 1, а в поселке Новоозерное — улицы Десантников, Парковую, Молодежную и Адмирала Кантура. Организован подвоз воды, уточнить информацию можно по телефону +7 (979) 014-53-68.

В Керчи до 22:00 без воды останутся бывшие Кировский и Ленинский районы, включая «Центр», «Митридат», «Ж/Д Вокзал», «Мичурино», «450-й Квартал», «Вокзальное шоссе», «Абиссинку», «Автовокзал», «Промбазу», «Луч», «з. Войкова», «Аджимушкай», «3-й Самострой», «Капканы», «Опасное», «Джанкой», «Старый Стеклотарный», «АТС», «Оптику» и «Пошивальникова». Организован подвоз воды, телефон диспетчерской +7 (978) 097-47-79.

В Судакском филиале из-за проблем на энергосетях сохраняются перебои с водоснабжением — нестабильная и ограниченная подача воды в Судаке, Орджоникидзе, Новом Свете, Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Подгорном, Южном, Наниково, Краснокаменке, Морском, Громовке, Междуречье, Солнечной Долине, Дачном, Веселом и Богатовке. Телефон диспетчерской +7 (979) 014-68-90.

В Феодосии до 14:00 воды не будет на улицах Баранова, Гольцмановской, Вересаева, К. Цеткин, Боенском проспекте, Чкалова, Симферопольском шоссе, 24а–е и Крымской, 1г. До 20:00 ограничения затронут улицы Крымскую, Шаумяна, Севастопольскую, Клементьевскую, Гарнаева, бульвар Старшинова, Дмитрия Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительную, Курортную, Геологическую, Энгельса, Чернышевского, Зерновскую, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, 3-го Интернационала, Клубную, Калинина, Шевченко, Фестивальную, Комиссарова, Железнодорожную, Черноморскую набережную, 56-го Гвардейского десантно-штурмового десанта, Первушина, Автобусную, Целинную, Барановскую, Речную, Степаняна, Одесскую, Свиридовых, Тамбовскую, а также переулки Геологический, Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный, Колхозный, Северный, Тамбовский и Черноморский тупик, Керченское шоссе, проспект Айвазовского, СНТ «Радуга» и «Дельфин», поселок Приморский, село Береговое и микрорайон «Ближние Камыши». Организован подвоз воды по адресам, уточнить информацию можно по телефону +7 (979) 014-53-70.

Алина Зорина