В 93 тыс. рублей обойдется семейный отдых на осенних каникулах на Кавминводах

Семейный отдых на шесть ночей в период осенних школьных каникул на курортах Кавказских Минеральных Вод обойдется минимум в 93 тыс. руб. для двух взрослых и ребенка. Об этом РИА Новости сообщили в агрегаторе туров «Турвизор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Самый доступный вариант среди курортов КМВ, по данным агрегатора, — Ессентуки. Тур на шесть ночей с проживанием в трехзвездочном отеле и завтраками стоит от 93 тыс. руб. В Кисловодске аналогичная поездка обойдется минимум в 111,3 тыс. руб.

При этом цены на размещение в Пятигорске и Железноводске значительно выше. Стоимость шестидневного отдыха в трехзвездочном отеле начинается от 182,7 тыс. и 185,2 тыс. руб. соответственно.

Расчеты «Турвизора» сделаны для периода школьных каникул с 24 октября по 4 ноября. Для сравнения, семейный тур в Сочи на шесть ночей с завтраками и трансфером начинается от 72,2 тыс. руб., в Туапсе — от 80,9 тыс. руб., а в Красной Поляне — от 83,3 тыс. руб.

Среди других направлений Северного Кавказа отдых в Домбае начинается от 107,2 тыс. руб., в Приэльбрусье — от 120,4 тыс. руб., в Архызе — от 133,2 тыс. руб.

Валерий Климов