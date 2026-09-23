Рекламный форум «Регионы» объединил тысячу участников рынка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 18 сентября прошел пятый национальный рекламный форум (НРФ) «Регионы», объединивший 1 тыс. представителей регионального рекламного рынка и 100 экспертов отрасли, сообщили организаторы мероприятия. Форум состоялся на площадке «Синара Центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НРФ «Регионы» Фото: НРФ «Регионы»

В рамках деловой программы прошло 20 сессий, в том числе мастер-классы, практикумы и открытые диалоги. В этом году программу усилили практической составляющей. Основными темами стали формирование регионального медиаландшафта, работа с данными и новыми платформами, а также инструменты оценки эффективности рекламы. Участники рынка, в том числе представители ведущих отраслевых компаний, федеральных и региональных брендов, поделились методами адаптации стратегий продвижения к изменениям рынка и рассказали, что позволяет брендам оставаться актуальными и востребованными в 2026 году.

Мероприятие открылось стратегической сессией «Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц», в которой приняли участие представители «VK Рекламы» и «Выбери радио». Состоялся паблик-ток «Бренд в условиях трансформации: как переосмыслять стратегии без потери идентичности» с уральскими компаниями «Мотив», «Жизньмарт» и «Контур». В сессии «Омниканальность 2026: единый бренд-опыт в онлайн и офлайн среде» поучаствовала исполнительный директор обособленного подразделения АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова. Также на форуме состоялись обсуждения «Юридическое поле рекламы: главные изменения 2026 года», «Сложить пазл: медиамикс как стратегия архитектуры роста», «Перформанс или бренд: стратегия для тех, кто думает на годы» и «Сцена доверия. Как события усиливают связь с брендом?».

НРФ «Регионы» проходит с 2018 года. Его организатором является Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). В прошлом году за два дня форум посетили более 1,5 тыс. человек.

Ирина Пичурина