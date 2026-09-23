«Управтодор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за некачественные дороги

Прокуратура Вавожского района Удмуртии выявила нарушения при содержании двух участков автодорог. По итогам проверки КУ УР «Управтодор» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 100 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре, на дороге Вавож—Нюрдор-Котья отсутствовала дорожная разметка, а на покрытии были зафиксированы просадки и колеи. Аналогичные повреждения выявили на участке Нюрдор-Котья—Лыстем.

«Управтодор» привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Организации назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Устранение выявленных нарушений прокуратура взяла на контроль.