Дагестан стал регионом с самым низким в РФ спросом на ипотеку

За январь—август 2026 года на каждую тысячу жителей Дагестана пришлось менее одной новой ипотеки — это минимальный показатель среди регионов России. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по итогам исследования ипотечного кредитования за август.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Для сравнения, максимальный показатель за восемь месяцев зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 10 новых ипотечных кредитов на тысячу жителей.

Отдельно ОКБ отмечает Ингушетию: в августе средний срок выданной ипотеки там составил 351 месяц, или 29 лет и три месяца — это максимальный показатель по России. Самый короткий срок зафиксирован в Мурманской области — 219 месяцев, или 18 лет и три месяца.

В целом по России в августе банки выдали 94,59 тыс. ипотечных кредитов на 397,82 млрд рублей. Количество выдач выросло на 4% к июлю, объем — на 9%. В годовом выражении число выданных ипотек увеличилось на 5%, тогда как объем практически не изменился.

За восемь месяцев россияне оформили 713,09 тыс. ипотечных кредитов на 3,03 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 36%, объем — на 33%.

Валерий Климов