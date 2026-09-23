Жителя Керчи задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ и ВСУ

ФСБ задержала 38-летнего жителя Керчи по подозрению в государственной измене. По версии спецслужбы, он организовал сбор денежных средств и закупку экипировки для подразделений Вооруженных сил Украины, а также передавал СБУ сведения о расположении средств ПВО и других военных объектов в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, житель Керчи создал в Telegram группу с участием проукраински настроенных волонтеров. Через нее организовывался сбор денег и приобретение экипировки для нужд украинских военных. Кроме того, как утверждает ФСБ, мужчина самостоятельно направлял через Telegram-бот, который администрировался СБУ, информацию о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов на полуострове.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ заявили, что продолжат устанавливать лиц, оказывающих содействие противнику, и привлекать их к уголовной ответственности. Санкция статьи о государственной измене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков