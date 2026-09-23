За 2026 год из Челябинской области выдворили 1,4 тыс. нелегальных мигрантов

Суды Челябинской области приняли более 1,4 тыс. решений о выдворении мигрантов за пределы страны в 2026 году. Закрыт въезд 2,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники управления по вопросам миграции регионального полицейского главка совместно с коллегами из ГУ ФССП России по области продолжают выдворять в страны гражданской принадлежности людей, нарушивших миграционное законодательство. Так, 23 сентября принудительно высланы 25 иностранцев. Еще 77 мигрантов ожидают исполнения решений о выдворении в центре временного содержания.

Виталина Ярховска