Жители Кубани в среднем берут ипотечный кредит на 21 год

Банки в августе выдали жителям Краснодарского края 2,77 тыс. ипотечных кредитов на 11,28 млрд руб. По объему выдачи регион занял седьмое место в рейтинге 70 субъектов РФ, подготовленном Объединенным кредитным бюро (ОКБ). По сравнению с июлем количество выданных кредитов выросло на 6%, объем — также на 6%, средний размер займа не изменился и составил 4,08 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Средний срок ипотечного кредита на Кубани в августе составил 256 месяцев, или 21 год и четыре месяца. В июле он был равен 258 месяцам. Таким образом, за месяц средний срок выдаваемой ипотеки сократился на два месяца. Средний размер кредита при этом сохранился на уровне 4,08 млн руб.

На каждую тысячу жителей Краснодарского края в августе пришлось 3,8 нового ипотечного кредита. За восемь месяцев 2026 года банки выдали в регионе 22,18 тыс. ипотек на общую сумму 96,37 млрд руб. Средний размер кредита за этот период составил 4,35 млн руб., средний срок — 274 месяца, или 22 года и десять месяцев.

В рейтинге ОКБ Краснодарский край оказался между Башкортостаном, занявшим шестое место с объемом 11,92 млрд руб., и Ростовской областью, которая получила восьмую позицию с 8,65 млрд руб. Первые пять мест по объему августовской выдачи заняли Москва — 48,57 млрд руб., Московская область — 31,92 млрд руб., Санкт-Петербург — 23,52 млрд руб., Свердловская область — 13,90 млрд руб. и Татарстан — 13,62 млрд руб.

В целом по России в августе банки выдали 94,59 тыс. ипотечных кредитов на 397,82 млрд руб. Количество выдач выросло на 4% к июлю, объем — на 9%. В годовом выражении число кредитов увеличилось на 5%, тогда как совокупный объем практически не изменился: в августе 2025 года банки выдали ипотек на 397,41 млрд руб.

Средний размер ипотечного кредита по стране в августе достиг 4,21 млн руб. В новостройках он составлял 5,63 млн руб., на вторичном рынке — 3,41 млн руб. Средний срок ипотеки составил 248 месяцев, при этом кредиты на новое жилье в среднем выдавались на 272 месяца, на вторичное — на 234 месяца.

За январь—август 2026 года по России было оформлено 713,09 тыс. ипотечных кредитов на 3,03 трлн руб. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 36%, объем — на 33%.

При этом доля новостроек в августе второй месяц подряд оставалась на минимальном за последние пять лет уровне — 17% от общего количества ипотечных кредитов и 26% от их объема. На вторичное жилье пришлось соответственно 83% выдач и 76% объема. Годом ранее доля первичного рынка составляла 43% по количеству кредитов и 56% по объему.

ОКБ учитывает ипотечные кредиты банков, передающих бюро данные, по которым договор подписан и средства фактически перечислены на счета клиентов в соответствующем месяце. В отдельных случаях разрыв между датой подписания договора и зачислением средств может достигать 180 дней.

Валерий Климов