За год от атак БПЛА сгорели более 71 га территории заповедника «Утриш»

Более 100 падений беспилотников зафиксировали с октября 2025 года на территории государственного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае. В 14 случаях после падения БПЛА возникали пожары, которые в общей сложности распространились на 71,7 га. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора заповедника Дмитрий Онохов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sbmaslova Фото: t.me / sbmaslova

По его словам, 8 сентября в результате атаки с применением беспилотников на территории «Утриша» одновременно возникли пять очагов возгорания общей площадью 7,28 га. Пожар удалось полностью ликвидировать 14 сентября, сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.

«Всего с октября 2025 года по настоящее время отмечено более 100 падений БПЛА, из них 14 привели к пожарам. Всего от атак БПЛА пожар охватил 71,7 га»,— говорится в ответе заповедника на запрос ТАСС.

Специалисты уже провели предварительное обследование выгоревшей территории, определив ее площадь и количество деревьев, поврежденных до степени прекращения роста. В течение ближайших трех месяцев планируется лесопатологическое обследование. По его итогам должны определить площади лесов, устойчивость которых была нарушена либо утрачена в результате пожаров.

В заповеднике сообщили, что признаков гибели животных во время пожара 8 сентября не обнаружено. Там связывают это в том числе с сезонными особенностями экосистемы. В период ежегодной засухи травоядные перемещаются к участкам с более сочной растительностью, вслед за ними меняют места обитания хищники, а почвенные организмы уходят в нижние горизонты почвы. Кроме того, многие животные способны заранее обнаружить запах дыма и покинуть опасную территорию.

Государственный природный заповедник «Утриш» был учрежден в 2010 году. Он расположен на территориях Новороссийска и Анапы и занимает 9,91 тыс. га земельно-лесного фонда и 1,43 тыс. га морской акватории. Заповедник входит в число российских лидеров по разнообразию растительного мира: его экосистемы относятся к сухим восточно-средиземноморским субтропикам и отличаются большим количеством эндемичных и реликтовых видов, сохранившихся с третичного периода.

Вячеслав Рыжков