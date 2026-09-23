Ростовская область сократила выдачу ипотеки в августе до 8,65 млрд рублей

Банки в августе выдали жителям Ростовской области 2,16 тыс. ипотечных кредитов на 8,65 млрд рублей. Регион занял восьмое место в рейтинге 70 субъектов РФ по объему ипотечного кредитования, подготовленном Объединенным кредитным бюро (ОКБ). По сравнению с июлем количество выданных кредитов сократилось на 4%, объем — на 3%, а средний размер кредита увеличился на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний ипотечный кредит в Ростовской области в августе составлял 4,01 млн рублей против 3,98 млн рублей в июле. Средний срок займа увеличился с 266 до 271 месяца — то есть на пять месяцев, или до 22 лет и семи месяцев. На каждую тысячу жителей региона пришлось 4,4 новых ипотечных кредита.

За восемь месяцев 2026 года банки выдали в Ростовской области 18,52 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 77,57 млрд рублей. Средний размер займа за этот период составил 4,19 млн рублей, средний срок — 281 месяц, или 23 года и пять месяцев.

В августовском рейтинге ОКБ Ростовская область расположилась на восьмой позиции, сразу после Краснодарского края с объемом выдачи 11,28 млрд рублей. Девятое место заняла Новосибирская область — 8,63 млрд рублей. За ней следуют Красноярский край — 8,19 млрд рублей и Нижегородская область — 8,09 млрд рублей.

По числу новых ипотечных кредитов Ростовская область в августе также уступила Краснодарскому краю: 2,16 тыс. против 2,77 тыс. При этом средний срок кредита в Ростовской области был длиннее — 271 месяц против 256 месяцев на Кубани. Средний чек составлял соответственно 4,01 млн и 4,08 млн рублей.

В целом по России в августе банки выдали 94,59 тыс. ипотечных кредитов на 397,82 млрд рублей. К июлю число выдач выросло на 4%, объем — на 9%. В годовом выражении количество кредитов увеличилось на 5%, тогда как объем практически не изменился: 397,82 млрд рублей против 397,41 млрд рублей в августе 2025 года.

Средний размер ипотеки по стране составил 4,21 млн рублей, средний срок — 248 месяцев. Полная стоимость кредита снизилась до 16,80%; для ипотеки на новостройки она составила 14,87%, на вторичное жилье — 18,34%.

За январь—август россияне оформили 713,09 тыс. ипотечных кредитов на 3,03 трлн рублей. Среднемесячный объем выдачи составил 379,26 млрд рублей. По сравнению с восемью месяцами 2025 года количество кредитов увеличилось на 36%, а объем — на 33%.

В августе доля новостроек в ипотечной выдаче по стране составила 17% по количеству кредитов и 26% по объему. На вторичный рынок пришлось 83% кредитов и 76% объема. В августе 2025 года соотношение было иным: на первичное жилье приходилось 43% кредитов и 56% объема.

В методологии ОКБ учитываются ипотечные кредиты банков, передающих бюро сведения, по которым договоры подписаны, а средства фактически перечислены клиентам в отчетном месяце. Расхождение между датой подписания договора и зачислением средств в отдельных случаях может составлять до 180 дней.

Валерий Климов